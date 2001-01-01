Производство НКУ

Наша компания производит сборку электротехнических щитов различной сложности. Щиты могут изготавливаться, как по проектам Заказчика, так и по проектам, разработанным нашими специалистами на основе технического задания Заказчика.
Щиты изготавливаются с использованием сертифицированного оборудования ведущих мировых производителей, таких как ABB, Schneider Electric, Finder, Siemens, ELDON, Rittal и других.
Все оборудование устанавливается на DIN рейках, что облегчает работы по установке и замене комплектующих шкафа. Провода внутренней коммутации пусковой аппаратуры проложены в пластиковых перфорированных коробах, закрываемых крышками. С внешней стороны шкафа, на двери, монтируется оборудование управления и световой сигнализации, такие как переключатели режимов работы, кнопки управления, лампы сигнализации, подачи напряжения на шкаф и включения оборудования в работу.
Производство электрощитов и сборка щитового оборудования
При разработке и изготовлении щитов управления электродвигателями возможна установка преобразователя частоты или устройства плавного пуска (УПП). Преобразователь частоты увеличивает ресурс оборудования и снижает энергопотребление.
Область применения щитов - промышленные, общественные, сельскохозяйственные, торговые и другие здания и сооружения, включая и металлические сооружения с повышенными требованиями электробезопасности.
По требованию заказчика щиты могут изготавливаться в навесном, напольном или встраиваемом исполнении с различной степенью защиты, а также с учетом возможности безопасной эксплуатации в различных климатических зонах.
Для проверки работоспособности всех видов электрощитов, мы осуществляем многоуровневую систему входных испытаний. При выборе необходимых материалов для сборки электрощитов наши инженеры руководствуются стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и своим многолетним опытом в сфере электромонтажа.
Щиты автоматики и управления (ЩАУ)
Предназначены для управления любыми инженерными системами (в т.ч. системами вентиляции и кондиционирования, насосами, котельными, системами электроснабжения и т.д.). Щиты автоматики и управления, используются для регулирования технологических процессов, управления различными системами, а также измерений, сигнализации и защиты.
Система управления может быть реализована как на контроллерах, так и на релейных элементах. Выбор элементной базы зависит от пожеланий заказчика. Возможно изготовление различных щитов автоматики для одного объекта в едином дизайне и с разработкой единой логики панелей оператора, что существенно облегчает работу эксплуатирующего персонала.
Щиты распределительные (ЩО,ЩР,ЩОА)
Предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии, а также для защиты отходящих линий от перегрузок и от токов короткого замыкания в сетях трёхфазного напряжения 380/220В частотой 50Гц.
Вводно-распределительные устройства ( ВРУ)
Вводно-распределительное устройства предназначены для приёма, распределения и учёта электроэнергии в сетях 380/220В трёхфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ГРЩ)
Панели распределительных электрощитов серии ГРЩ применяются для сборки трансформаторных подстанций, вводных устройств, промышленных предприятий, жилых и административных зданий.
Силовые электрощиты (ЩС,АВР,ЯУ,ЩУ,ЩАП)
Производя сборку электрощитов ЩС, в него включают совокупность вводно-распределительных элементов, элементов учета и управления электроэнергией. Установка этого электрощита необходима для защиты электрических линий от перегрузок и напряжения.
Удобно использовать такой электрощит, когда необходимо объединить все в одном месте.
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