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Производство НКУ

Наша компания производит сборку электротехнических щитов различной сложности. Щиты могут изготавливаться, как по проектам Заказчика, так и по проектам, разработанным нашими специалистами на основе технического задания Заказчика.

Щиты изготавливаются с использованием сертифицированного оборудования ведущих мировых производителей, таких как ABB, Schneider Electric, Finder, Siemens, ELDON, Rittal и других.

Все оборудование устанавливается на DIN рейках, что облегчает работы по установке и замене комплектующих шкафа. Провода внутренней коммутации пусковой аппаратуры проложены в пластиковых перфорированных коробах, закрываемых крышками. С внешней стороны шкафа, на двери, монтируется оборудование управления и световой сигнализации, такие как переключатели режимов работы, кнопки управления, лампы сигнализации, подачи напряжения на шкаф и включения оборудования в работу.

Производство электрощитов и сборка щитового оборудования

При разработке и изготовлении щитов управления электродвигателями возможна установка преобразователя частоты или устройства плавного пуска (УПП). Преобразователь частоты увеличивает ресурс оборудования и снижает энергопотребление.

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Область применения щитов - промышленные, общественные, сельскохозяйственные, торговые и другие здания и сооружения, включая и металлические сооружения с повышенными требованиями электробезопасности.

По требованию заказчика щиты могут изготавливаться в навесном, напольном или встраиваемом исполнении с различной степенью защиты, а также с учетом возможности безопасной эксплуатации в различных климатических зонах.

Для проверки работоспособности всех видов электрощитов, мы осуществляем многоуровневую систему входных испытаний. При выборе необходимых материалов для сборки электрощитов наши инженеры руководствуются стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и своим многолетним опытом в сфере электромонтажа.

Наши работы

Завод Volkswagen Group Rus г.Калуга

Завод Volkswagen Group Rus г.Калуга

Государственный академический Большой Театр

Государственный академический Большой Театр

Комплекс зданий ОАО "СургутНефтеГаз"

Комплекс зданий ОАО "СургутНефтеГаз"

Завод «Michelin» (Московская область)

Завод «Michelin» (Московская область)

Калининградская ТЭЦ

Калининградская ТЭЦ

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Сертификат ША
.pdf, 792 КБ
Сертификат ЩС и ШС
.pdf, 808 КБ
Сертификат ЩО, ЩАО
.pdf, 807 КБ
Сертификат ЩР, МЩ
.pdf, 817 КБ

Мы изготавливаем щиты следующих типов:

Щиты автоматики и управления (ЩАУ)

Предназначены для управления любыми инженерными системами (в т.ч. системами вентиляции и кондиционирования, насосами, котельными, системами электроснабжения и т.д.). Щиты автоматики и управления, используются для регулирования технологических процессов, управления различными системами, а также измерений, сигнализации и защиты. 

Система управления может быть реализована как на контроллерах, так и на релейных элементах. Выбор элементной базы зависит от пожеланий заказчика. Возможно изготовление различных щитов автоматики для одного объекта в едином дизайне и с разработкой единой логики панелей оператора, что существенно облегчает работу эксплуатирующего персонала.

Щиты распределительные (ЩО,ЩР,ЩОА)

Предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии, а также для защиты отходящих линий от перегрузок и от токов короткого замыкания в сетях трёхфазного напряжения 380/220В частотой 50Гц.

Вводно-распределительные устройства ( ВРУ)

Вводно-распределительное устройства предназначены для приёма, распределения и учёта электроэнергии в сетях 380/220В трёхфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ГРЩ)

Панели распределительных электрощитов серии ГРЩ применяются для сборки трансформаторных подстанций, вводных устройств, промышленных предприятий, жилых и административных зданий.

Силовые электрощиты (ЩС,АВР,ЯУ,ЩУ,ЩАП)

Производя сборку электрощитов ЩС, в него включают совокупность вводно-распределительных элементов, элементов учета и управления электроэнергией. Установка этого электрощита необходима для защиты электрических линий от перегрузок и напряжения. 

Удобно использовать такой электрощит, когда необходимо объединить все в одном месте.

  • АВР-Используется при комплектации электрощитов аварийного электроснабжения. При отсутствии подачи электроэнергии от одного источника временно переключает все на резервный ввод.
  • ЯУ-Ящики управления предназначены для управления вводом и распределением электроэнергии, а также для ее контроля и учета. 
  • ЩУ-Установка такого электрощита необходима для управления, защиты от перегрузок, работы с перебоями электроэнергии, защиты силовых цепей и цепей управления от коротких замыканий. 
  • ЩАП-Эти электрощиты предназначены для автоматического переключения питания с основного ввода на резервный, при возникновении аварийных ситуаций на основном вводе. Возврат к питанию от основного ввода происходит также автоматически при устранении аварийной ситуации.


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