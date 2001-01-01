Производство НКУ

Наша компания производит сборку электротехнических щитов различной сложности. Щиты могут изготавливаться, как по проектам Заказчика, так и по проектам, разработанным нашими специалистами на основе технического задания Заказчика.

Щиты изготавливаются с использованием сертифицированного оборудования ведущих мировых производителей, таких как ABB, Schneider Electric, Finder, Siemens, ELDON, Rittal и других.

Все оборудование устанавливается на DIN рейках, что облегчает работы по установке и замене комплектующих шкафа. Провода внутренней коммутации пусковой аппаратуры проложены в пластиковых перфорированных коробах, закрываемых крышками. С внешней стороны шкафа, на двери, монтируется оборудование управления и световой сигнализации, такие как переключатели режимов работы, кнопки управления, лампы сигнализации, подачи напряжения на шкаф и включения оборудования в работу.

Производство электрощитов и сборка щитового оборудования

При разработке и изготовлении щитов управления электродвигателями возможна установка преобразователя частоты или устройства плавного пуска (УПП). Преобразователь частоты увеличивает ресурс оборудования и снижает энергопотребление.

Область применения щитов - промышленные, общественные, сельскохозяйственные, торговые и другие здания и сооружения, включая и металлические сооружения с повышенными требованиями электробезопасности.

По требованию заказчика щиты могут изготавливаться в навесном, напольном или встраиваемом исполнении с различной степенью защиты, а также с учетом возможности безопасной эксплуатации в различных климатических зонах.

Для проверки работоспособности всех видов электрощитов, мы осуществляем многоуровневую систему входных испытаний. При выборе необходимых материалов для сборки электрощитов наши инженеры руководствуются стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и своим многолетним опытом в сфере электромонтажа.

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